In Winnekendonk gibt‘s Mode für die Fans

Wer trägt nicht gerne mal ein T-Shirt mit dem Konterfei seines Vereins, zeigt sich auf Veranstaltungen leger mit dem Aufdruck seines Clubs und trägt vielleicht noch gerne die dazu passende Tasche? Natürlich die Fans. Was lag es da näher, als bei dem SV Viktoria Winnekendonk darüber nachzudenken, es dem Konkurrenten KSV und den großen Klubs der Profiligen gleichzutun und selbst in der Richtung aktiv zu werden. „Wir sind in der sportlichen Leitung zusammen mit Johannes Rankers auf die Idee gekommen“, erzählt der neue sportliche Leiter des Klubs, Jonas Niersmann. „Johannes hat es uns vorgestellt und wir haben dann über Styles, Prozesse und ähnliches gesprochen“, erläutert er den Prozess. „Wir haben ihn da als Mitglied des Vereins natürlich voll unterstützt.“