Sieg in Dortmund und Wold Cup–Ticket für SSG-Schützin Jana Erstfeld

Bei dem internationalen Saisonauftakt der Sportschützen (ISAS) in Dortmund gab es für die Schießsportgemeinschaft (SSG) Kevelaer wieder allen Grund zum Jubel. Zwei Goldplatzierungen sowie ein World Cup–Ticket gingen an die Sportler.

Nicht ohne Grund sind Jana Erstfeld, Anna und Franka Janshen Mitglieder des deutschen Nationalkaders der Gewehrschützen. Ihre Leistungen aus den vergangenen Wochen sprechen für sich. Auch bei dem internationalen Wettkampf, ISAS in Dortmund, der jedes Jahr von sehr erfolgreichen Schützen aus der ganzen Welt besucht wird, brachte eine perfekte Plattform für die SSG Teilnehmer. So zog die 23-jährige 1. Bundesliga-Schützin Jana Erstfeld, die nach dem 60 Schuss Vorprogramm mit dem Luftgewehr mit 625,4 Ringen und dem zweiten Platz souverän in das Finale der besten acht Damen ein.

Bei den Juniorinnen konnten sich Anna und Franka Janshen ebenfalls während der Qualifikation schnell im Oberhaus für das Finale festschießen und erzielten mit 621,1 Ringen den zweiten (Anna Janshen) und 618,8 Ringen den sechsten Platz (Franka Janshen).

Die Daheimgebliebenen konnten das Finale per Liveticker im Internet verfolgen und trauten ihren Augen kaum. Franka Janshen erzielte den fünften Platz, während Jana Erstfeld und Anna Janshen die Spitze erreichten und beide in den jeweiligen Altersklassen Gold entgegennehmen konnten.

Das alleine war schon eine kleine Sensation. Doch kaum waren die Gewehre wieder in die Koffer gepackt, erhielt Jana Erstfeld die Nachricht, dass sie beim World Cup in Changwon (Südkorea) einen Startplatz für Deutschland ergattern konnte. Zwischen dem 20. und 30. April treffen sich die besten Schützen der Welt, um auch, unter anderem bereits für die Olympiade 2020 in Tokio, Quotenplätze zu sichern.

Dort wird dann auch das erste Mal die Luftgewehr-Mixed-Disziplin olympisch. Eine Frau und ein Mann aus einer Nation geben jeweils 40 Schuss ab, die Addition der Ergebnisse ist Grundlage für das Finale. Und auch bei der ISAS wurde das Mixed-Team GER, bestehend aus Jana Erstfeld und Julius Justus (Paderborn-Elsen), nach dem Vorkampf Erster und nach dem Finale erzielten die beiden den dritten Platz.