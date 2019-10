Motivierte Kinder, trainierte Pferde und eine souveräne Reitlehrerin waren gute Voraussetzungen für das Team Voss aus Kevelaer, bei den „Norderneyer Beachside Classics“ richtig abzuräumen. Im Vordergrund sollte jedoch der Spaß am Sport stehen. Dass das Team am Ende des Turniers so gut abschneidet, damit hat keiner von ihnen so wirklich gerechnet.