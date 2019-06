Junge Turnerinnen zeigten gute Leistungen

In Kevelaer fand der Verbandsgruppen Qualifikations-Wettkampf im P-Einzel statt. Dies bedeutet, dass alle Turnerinnen am Schwebebalken, Boden, Sprung und Stufenbarren bestimmte Übungen nach vorgegeben Kriterien in verschiedenen Verbindungen ausführen.

Hierzu hatten sich schon bei den Turngau Qualifikationen Kleve-Geldern im P-Einzel die KSV-Turnerinnen Laura Dilkaute in der Altersklasse der Acht- bis Neunjährigen, Johanna Teichert 10/11 (10-11) und Samira Szabowski (22) KSV qualifiziert.

Die Trainerin Samira Szabowski startete schon früh morgens in den vier Disziplinen und konnte sich mit 55,95 Punkten für das Landesfinale am 7. Juli in Mühlheim an der Ruhr qualifizieren.

Anschließend starteten 50 Kinder aufgeteilt in die Altersklassen der 8-9 und 10-11 jährigen.

Hier konnte Laura Dilkaute mit 54.5 Punkten den 22. Platz erreichen.

Johanna Teichert hat in ihrer Altersklasse den 6. Platz mit 59,4 Punkten erreicht. Damit hat sie sich für das Landesfinale im Sommer qualifiziert.