Grundstein für Neubau der Lebenshilfe ist gelegt

Die Lebenshilfe Gelderland legt ihr Augenmerk mit dem neuesten Bauvorhaben in Kevelaer am Bahnhof auf den sozialen Wohnungsmarkt. „Der soziale Wohnungsbau muss in der Stadtentwicklung mehr Berücksichtigung finden“, sagt Günter Voß, Geschäftsführer des Lebenshilfe Gelderland e.V., „vor allem Menschen mit Behinderungen stehen als letztes Glied in der Kette. Viele Vermieter verspüren große Unsicherheiten, überhaupt an diesen Personenkreis zu vermieten. Dem möchten wir entgegenwirken.“ Und so entstehen in der Nähe der Kevelaerer Innenstadt, neben einer Wohnbetreuungseinrichtung für zwölf Personen vier Appartements für Menschen mit Behinderung des Betreuten Wohnens des sozialen Wohnungsbaus. Dadurch schafft die Lebenshilfe Gelderland Wohnraum in Citynähe, der auch von sozial schwachen Menschen zu finanzieren ist.