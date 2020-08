Drei Jubiläen bei der Sparkasse

Bei der Sparkasse Goch-Kevelaer-Weeze feiern drei Mitarbeiter ihre Jubiläen.

Rainer Janßen, wohnhaft in Pfalzdorf, freut sich über sein 40-jähriges Haus- und Dienstjubiläum. Er ist als Regionalleiter für Kunden das seit Jahrzehnten bekannte Gesicht in den Filialen Kevelaer und Weeze.

Die in Goch wohnhafte Ulrike Urselmann feiert ebenfalls ihr 40-jähriges Haus- und Dienstjubiläum. Sie ist im Bereich Marktfolge in Goch tätig. Gleiches gilt für die Kevelaererin Tina Weltike (links). Sie feiert in diesem Jahr ihr 25-jähriges Haus- und Dienstjubiläum.

Der Vorstand, Thomas Müller und Stefan Eich, dankte den Jubilaren auch im Namen aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für ihren langjährigen Einsatz bei der Sparkasse.

Foto: Sparkasse