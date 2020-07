Dass die Familie von Loë ihr Engagement gern und oft in den Dienst der Krankenbruderschaft Rhein-Maas e.V. stellt, weiß man am gesamten Niederrhein. Für viele Gebrechliche, Hochbetagte und Kranke, die in diesem Jahr über ein Stipendium und in Begleitung gerne mit nach Lourdes gepilgert wären, ist die Corona-Krise ebenso hart wie für die Krankenbruderschaft...