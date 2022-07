Wie die Stadt Kevelaer Energie spart

Energiespar-Tipps für zu Hause

„Was bei der Wallfahrtsstadt Energie einspart, hilft auch Ihnen zu Hause“, schreibt die Pressestelle in einer Mitteilung: „Bei der nächsten Glühbirne, die ausgetauscht werden muss, wechseln Sie zu LED-Glühbirnen. LED-Beleuchtung hat eine längere Lebensdauer und einen geringeren Energieverbrauch. Auch bei allen weiteren Elektro-Geräten in Ihrem Haushalt können Sie sparen: Achten Sie auf das aktuelle EU-Energielabel und nutzen Sie Mehrfachsteckdosen, die mit einem Schalter an- und ausgeschaltet werden können, damit über Nacht kein Strom verbraucht wird.

Auch bei den Heizkosten können Sie mit ein bis zwei Grad weniger im Raum schon Energie sparen. Heizen Sie bei Bedarf die Räume lieber gezielt und achten Sie darauf, die Räume geschlossen zu halten, damit die Wärme nicht entweicht. Beim Durchlüften gilt: Fenster ganz auf und Heizung aus. Wenn Sie länger nicht im Raum sind, sollten Sie die Heizung nur herunterdrehen und nicht ganz ausschalten, damit die Wände nicht auskühlen.

Vermeiden Sie Berge an Schmutzwäsche und hängen Sie Kleidung nach dem Tragen direkt zum Lüften auf, z.B. draußen auf die Wäscheleine. Waschen Sie mit geringerer Temperatur – eine Maschine bei 60°C verbraucht fast so viel Energie, wie zwei Maschinen bei 40°C. Nutzen Sie bei Waschmaschine, Spülmaschine und Co. die Eco-Programme. Diese Programme laufen zwar oft länger, arbeiten aber mit einer niedrigeren Temperatur und sparen damit bis zu 50% Energie und damit auch Kosten.

Rund 14% des Energieverbrauchs im Haushalt werden für warmes Wasser aufgewendet. Viel warmes Wasser können Sie schon beim Duschen einsparen. Es ist nichts Neues, aber wer beim Einseifen das Wasser abstellt, spart Wasser und damit jede Menge Geld. Es kann sich auch lohnen, einen wassersparenden Duschkopf einzusetzen.

Außerdem gilt: Schalten Sie Elektro-Geräte, Bildschirme und Co. abends lieber aus anstatt auf Stand-by. Eine Zeitschaltuhr ist hier auch eine gute Alternative.“