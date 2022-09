Im Frühjahr 2023 wird Luca Gavaz das Eiscafé „Europa“ am Kapellenplatz wiedereröffnen Nächste Generation tritt an die Eismaschine

Luca Gavaz (l.) übernimmt das Eiscafé „Europa“ am Kapellenplatz von Petra Gavaz (r.). Unterstützt wird er von seinem Vater Davide Gavaz (Mitte) und seiner Mutter Vania. Foto: eg

Gut ein Jahr ist es her, dass bei „Europa“ das letzte Eis über die Theke ging. Das Eiscafé am Kapellenplatz ist seitdem geschlossen. Das Betreiberpaar Petra Gavaz und ihr Mann Ivano Bortot haben sich in Italien zur Ruhe gesetzt. Nachdem das Lokal beinahe in fremde Hände gegangen wäre, hat sich nun doch ein Familienmitglied für die Übernahme des Betriebs gefunden. Ihr Neffe Luca Gavaz wird das Café im kommenden Frühjahr wiedereröffnen.

Gerade einmal ein Jahr ist Petra Gavaz weg aus Kevelaer. Die Sehnsucht ist dennoch groß – und die Freude umso größer, als sie Ende August mal wieder zu Besuch in der Wallfahrtsstadt ist. „Hierhin zu kommen, das ist Zuhause. Ich fühle mich immer wie ein Star, wenn ich zurückkomme“, erzählt die Gastronomin lachend. All die Menschen wiederzusehen sei Balsam für die Seele. In ihrem ehemaligen Café trafen wir sie gemeinsam mit ihrem Bruder Davide und Patenkind Luca Gavaz. Die Familie macht Bestandsaufnahme. Denn im nächsten Jahr geht der Betrieb wieder los

Danach sah es, wie die Italienerin berichtet, lange Zeit tatsächlich gar nicht aus. Denn eigentlich sollte ihr älterer Neffe Nico das Lokal weiterführen. Nachdem er sich entschieden hatte, künftig den Familienbetrieb – natürlich ebenfalls ein Eiscafé – in Dinslaken zu führen, war die Enttäuschung groß. Nicos Bruder Luca schien mit seinen 23 Jahren noch zu jung.

<…