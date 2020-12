Manchmal laufen einem berührende Weihnachtsgeschichten einfach so über den Weg. So erging es mir, als ich mich am vergangenen Freitagnachmittag nochmal auf den Weg machen wollte – und vollkommen unvermittelt ein Mann mit leuchtenden LED-Ballons vor meiner Haustür stand, um sie mir zum Verkauf anzubieten. Der Mann stellte sich mir als René Lutzny, Direktor des Oldenburger „Circus Montana“, vor. „Wir sind zur Zeit am Hoogeweg stationiert. Da wohnt meine Schwiegermutter“, erklärt er, was ihn und seine Lieben an den Niederrhein verschlagen hatte. „Ich bin Zirkusdirektor in der siebten Generation“, die gesamte Großfamilie sei in Sachen Zirkus und Kleinkunst „mit bestimmt acht Zirkussen“ unterwegs. „Meine Großmutter hat 16 Kinder, 36 Enkel und 111 Urenkel“, bringt er mich schlicht zum Staunen und weckt meine Neugier.