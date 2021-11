Tanja van der Will-Pauli feierte mit einem Tag der offenen Tür 25 Jahre Friseurkunst in Wetten





Schon als junges Mädchen hat sich Tanja van der Will-Pauli für Mode und Kosmetik interessiert. Da Kosmetikerin aber kein Lehrberuf war, entschied sie sich in jungen Jahren dazu, ‚etwas Ähnliches‘ zu machen und bewarb sich als Friseurlehrling bei Marlene Schumacher in Kevelaer. Die Ausbildung gefiel ihr so gut, dass für sie schließlich kein anderer Beruf mehr in Frage kam.

Nach drei Lehrjahren und drei Gesellenjahren machte van der Will-Pauli an der Privatschule Harder in Duisburg, die bis heute führend ist, die Meisterschule. Sechs Monate war sie dort im Internat. Am 1. März 1996 erhielt sie ihren Meisterbrief, schon einen Monat später machte sie sich im Alter von 24 Jahren mit einem eigenen Friseursalon, dem „Haarstudio Wetten“, auf der Hauptstraße 18 in Wetten, selbständig.

Von Anfang an gab es neben der Haarpflege auch Wellnessangebote. 2008 fand ein Umzug statt zur Hausnummer 17 schräg gegenüber, nachdem die Räumlichkeiten ein Jahr lang saniert worden waren. Hier bedient sie nun im „h-Room No.17“ ihre Kund*innen und hat durch die größeren Räumlichkeiten ihr Wellnessangebot ausgebaut.

Ihre Lebensphilosphie? „Nicht „schnell, schnell, hauruck, sondern entspannt. Qualität und …