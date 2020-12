Neben noch verklebten Fenstern stehen schlicht-schöne Sitzgarnituren, ein schmaler Schrank mit Beauty-Zubehör und ein überdimensionaler Weihnachtsbaum, dessen Lichter den Raum noch weiter zum Erhellen bringen. „Es gibt ein Sprichwort: Wenn der Weihnachtsbaum so schön geschmückt ist und strahlt, dann wird das Jahr auch so. Also wird 2021 ein gutes Jahr“, sagt eine trotz der Umstände positiv wirkende Oksana Wienhoven, die sich mit ihrem Mann die Räumlichkeiten in der Luxemburger Galerie geangelt hat, um dort so richtig durchzustarten.