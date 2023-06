Das KB hat sich auch am zweiten Landpartie-Wochenende auf den Weg gemacht Der Kreativität waren keine Grenzen gesetzt

/ von Geertje Wallasch

Kelbassa und Kuhn beim Flora Design. Foto: gee

Bei wieder sehr sommerlichen Temperaturen besuchten viele Menschen wie schon am ersten Wochenende der ‚Landpartie am Niederrhein‘ ( das KB berichtete ) die verschiedenen Ausstellungsorte. Bei individuellen Touren waren die Möglichkeiten gut, entweder längere oder kürzere Strecken auszuwählen und dabei viel zu sehen. Einige Besucher und Besucherinnen kamen mit dem Auto, doch sehr viele hatten das Fahrrad gewählt.

Das KB hatte sich auch am zweiten Wochenende auf den Weg gemacht für dieses ansprechende Angebot. Fiets ausgewählt und 40 Kilometer gefahren mit den Stationen am World House in Wetten, weiter zum Naturhof Kevelaer am Altwettener Weg, zum Ausstellungsort Flora Design zwischen Wetten und Kevelaer und zum Schluss noch im Süden der Stadt zu Kreativ Hoch 3. Dort zeigte Marloes Lammerts ihre figürliche Keramik in ihrem gemütlichen Garten. In der Mittagszeit gab der Theaterchor dort ein Ständchen.

Viele Kreative stellten aus auf der Landpartie. Es gab viel zu sehen und zu entdecken. So zeigte zum Beispiel am World Hause Gilbert Wachsmann aus Wesel seine Aquarelle, Gouachen und Acrylbilder. Hanny Scholl aus Kevelaer zeigte dort ihr „Deluxe Upcycling Handwerk“. Sie verwertet PET Kunststoffflaschen, Kaffeekapseln, Fahrradschläuche und mehr. Daraus entstehen auch Taschen zum alltäglichen Gebrauch. Manuela Salewski aus Krefeld war zum ersten Mal hier und zeigte diverse Filzobjekt…