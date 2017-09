Ein Förderer der Gesellschaft ist gegangen

Ohne Bürger wie ihn wäre ein Gemeinwesen ärmer. Er kümmerte sich im Stadtrat um gute Entscheidungen für die Kevelaerer, sorgte im Verein zur Förderung des Rosenmontagszugs (VFR) für ihre Erbauung in der fünften Jahreszeit und beschaffte ihnen selbst zu unmöglichen Zeiten frische Brötchen. Kammann, als „Egon der Knackige“ längst in die Heimatgeschichte eingegangen, war zwischen Ernst und Spaß einer der wichtigsten Förderer der Kevelaerer Gesellschaft. Am Freitag, 15. September 2017, ist Egon Kammann im Alter von 74 Jahren gestorben.