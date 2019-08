Ausbildungsstart bei der Volksbank an der Niers

Zehn neue Auszubildende starteten jetzt in ihre berufliche Zukunft bei der Volksbank an der Niers. In den kommenden Jahren tauchen sie tief in die Bankbranche ein – und lernen, wie man umfassend und qualifiziert berät sowie die jeweils richtigen Finanzlösungen für die verschiedenen Kundenbedürfnisse findet. Zunächst aber startete der Einstieg ins Berufsleben mit einer Einführungswoche, um für die ersten Einsätze am Schalter gerüstet zu sein. Die künftigen Bankkaufleute erwarten abwechslungsreiche zweieinhalb Jahre. „Der Beruf ist voller Perspektiven, die vielfältigen Aufgaben sind anspruchsvoll. Die Azubis können jedoch mit viel Unterstützung rechnen“, erläutert Personalleiterin Dr. Elke Schax. Zunächst sind sie in den Kunden- und Servicebereichen im gesamten Geschäftsgebiet im Einsatz. Im weiteren Verlauf der Ausbildung lernen die Auszubildenden auch die Arbeitsabläufe in den internen Abteilungen der Bank kennen, zum Beispiel im Zahlungsverkehr, im Controlling oder Marketing. „Unser interner Unterricht sowie das vielfältige Angebot an Seminaren und Workshops vertiefen das Wissen“, ergänzt Ausbildungsleiter Philipp Lengkeit. Weitere Informationen zu einer Ausbildung bei der Volksbank an der Niers gibt es unter: www.vb-niers.de/ausbildung.