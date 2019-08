Seit dem 1. Juni dieses Jahres gibt es am Eingang des Freizeitparks Irrland erweiterte Sicherheitskontrollen. Verschiedene Situationen haben dazu geführt, dass die Betreiber des Familienfreizeitparks ihr Sicherheitskonzept überdenken mussten.

„In anderen Freizeitparks ist das schon längst an der Tagesordnung“, bestätigt Johannes Tebartz van Elst das neue Konzept. Ein Besuch im Fußballstadion oder zum Konzert sei ohne Taschenkontrolle undenkbar. Neuerdings eben auch im Irrlandpark in Twisteden.