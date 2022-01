Waldhaus Dicks wird Waldhaus Weeze

Nach 40 Jahren war es für Heinrich Dicks, den langjährigen Inhaber des Waldhauses Dicks in Weeze, nun an der Zeit „Tschüss“ zu sagen, denn das Traditionshaus bekam zum 1. Januar 2022 Nachfolger. Sie sind in der Region keine Unbekannten: Tim und Christina Janßen, die das Waldhaus Dicks mit Alexander und Nathalie Neikes übernommen haben, betreiben in Kevelaer das Hotel am Bühnenhaus. Das wollen sie auch weiterhin tun. Doch ihr Stadt-Café an der Busmannstraße wollen die jungen Unternehmer*innen nicht weiter betreiben.

Im Jahr 1973 haben Heinrich Dicks‘ Eltern Änne und Alfons Dicks den Restaurantbetrieb begründet, rund 40 Jahre hat Heinrich Dicks ihn mit Herzblut geführt.

Wundervolle Jahre

„Ich gehe mit einem lachenden und einem weinenden Auge.“, sagt Heinrich Dicks, als der Bürgermeister der Gemeinde Weeze, Georg Koenen, ihn an seinem letzten, offiziellen Tag im Waldhaus Dicks besucht, und weiter: „Es waren wundervolle Jahre, ich habe tolle Menschen begrüßen dürfen und habe immer gerne hier gearbeitet. Arbeit und Hobby zugleich sozusagen.“

Doch jetzt geht eine Ära zu Ende und eine Neue beginnt, denn mit den Nachfolger*innen Tim und Christina Janssen und Alexander und Nathalie Neikes ist er sich sicher, dass sie die idealen Nachfolger*innen für „sein“ Waldhaus sind. Und es gibt noch weitere gute Nachrichten, denn auch das Team um den langjährigen Küchenchef sowie auch der Großteil des Serviceteams wird weiterhin zum „Waldhaus Weeze“ gehören.

Georg Koenen übergibt den Abschiedsblumenstrauß an Heinrich Dicks mit einem lachenden und einem weinenden Auge und bedankt sich für die langjährige und hervorragende Zusammenarbeit mit der Gemeindeverwaltung. Gemeinsam erinnern sie sich an die zahlreichen Sitzungen, die hier abgehalten wurden, Arbeitskreise, Versammlungen, Abendessen, (grenzüberschreitende) Veranstaltungen und, und, und …

Ab Februar eröffnet das „Waldhaus Weeze“ unter neuer Leitung. Bereits ab jetzt nimmt das Team schon Anfragen und Reservierungen unter der gewohnten Rufnummer des Waldhauses (Tel.: 02837-389) entgegen.