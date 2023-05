Die 3. Ausbildungs- und Jobbörse in Kevelaer brachte Unternehmen und Bewerbende zusammen „ Heute bewerben sich die Unternehmen “

Fynn, Felix und Maxi (v.l.) vom KvGG informierten sich bei Hajrah Nawaz, Astrid Hirschmann und Diana van Kempen von der Praxis Ergozahn über die Ausbildung zum Zahnmedizinischen Fachangestellten. Foto: JvS

Wenn man innerhalb eines kurzen Rundgangs in Kevelaer unter anderem die Bundeswehr, die Firma Landgard, das Metallbauunternehmen Brouwers, die Zahnarztpraxis Paeßens, Edeka Brüggemeiser und die Caritas besuchen kann, dann ist wieder Ausbildungs- und Jobbörse in der Zweifachturnhalle auf der Hüls. Mehr als 50 Aussteller aus der Region präsentierten sich an Ständen und informierten über Einstiegsmöglichkeiten in zahlreiche Berufszweige.

“Prophylaxepunks” und “Mundspieljongleure”

Am Stand der Zahnarztpraxis Ergozahn informierten sich zum Beispiel die Freunde Fynn, Felix und Maxi vom Kardinal-von-Galen-Gymnasium über die Ausbildung zum Zahntechnischen Fachangestellten. „Der Beruf ist mehr als nur Patienten begrüßen und während der Behandlung absaugen“, räumt Ergozahn-Mitarbeiterin Diana van Kempen mit einem weitverbreiteten Klischee auf. „Es gibt auch ganz viele Möglichkeiten zur Weiterbildung und zum Aufstieg“, betont ihre Kollegin Hajrah Nawaz. Zum Beispiel könne man sich im Bereich der Verwaltung spezialisieren oder sich zum Zahnmedizinischen Prophylaxeassistenten bzw. zur Zahnmedizinischen Prophylaxeassistentin oder zum Dentalhygieniker bzw. zur Dentalhygienikerin fortbilden lassen. Dass es heutzutage im „Recruiting“ eine neue, frische Ansprache der Bewerberinnen und Bewerber braucht, weiß das Ergozahnteam schon lange und hat eine eigene Webseite zu Karrieremöglichkeiten geschaltet. In einem F…