Neue Leitung für die Sparkasse in Kevelaer

Das Team der Sparkassen-Geschäftsstelle in Kevelaer startete mit einem neuen Gesicht in das Frühjahr: Rainer Janßen, der seit mehr als 10 Jahren in Kevelaer wirkte, hat in Zusammenhang mit seiner Funktion als stellvertretender Leiter Privatkundenmanagement eine Leitungsaufgabe im Marktbereich Emmerich übernommen. Sein Nachfolger als Leiter des Marktbereiches Kevelaer ist ein „Ur-Kevelaerer“: Jochen Rademacher.

Bei der der offiziellen Übergabe zeigte Jochen Rademacher, dass er die neue Aufgabe freudig angeht: „Ich freue mich auf die neue Aufgabe und die praktische Arbeit in der Kundenbetreuung, und das in Kevelaer, wo ich wohne und lebe und zahlreiche Berührungspunkte mit meiner bisherigen Arbeit hatte.“

Vorstandsmitglied Thomas Müller über den personellen Wechsel: „Jochen Rademacher war bereits vielseitig in der Sparkasse im Einsatz, zuletzt im Leitungsteam der Sparkassenfusion. Von seiner langjährigen Erfahrung als Leiter Unternehmenssteuerung und Marketing werden er und die zehn Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter im Marktbereich Kevelaer profitieren. Gleichzeitig steht er dafür ein, dass auch die Kundinnen und Kunden weiterhin gut beraten und betreut werden.“