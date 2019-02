Holz Derks wird übernommen

„Bauen+Leben“ mit Sitz in Duisburg übernimmt zum 1. Mai das operative Geschäft im Holzhandel der Firma Josef Derks in Kevelaer.

„Das zusätzliche Wissen der Mitarbeiter hilft dem gesamten System weiter, sodass die Kunden vollumfänglich bedient werden können“, sagt Bauen+Leben-Geschäftsführer Patrick Nowak. Der Holzhandel in Kevelaer war bisher Mitglied in der Verbundgruppe Holz-Land und wechselt zum 1. Mai in die Eurobaustoff, heißt es in einer Mitteilung.

Alle Mitarbeiter der Firma Holz Derks würden übernommen. „Ich bin davon überzeugt, mit ­Bauen+Leben einen optimalen Partner gefunden zu haben, der auch in Zukunft meine sowie die Interessen der Mitarbeiter verfolgt, sich zukunftsorientiert aufstellt und den Kunden weiterhin wie gewohnt allerbesten Service bietet“, so der bisherige Geschäftsführer Heinz Derks. Ab Mai wird Norman Pöttmann den Standort führen, der neben Gian-Luca Angile und Bilal Mete Mitglied der Geschäftsleitung von ­Bauen+Leben in Duisburg ist.

„Die strategische Ausrichtung unseres Systems liegt ganz klar im Wachstum. Mit der Firma Holz Derks gehen wir einen weiteren, sehr wichtigen Schritt“, sagt Peter Nöcker, Franchiseleiter bei ­Bauen+Leben. Durch das Wachstum in der Sparte „Holz“ werde das Franchise-System kurzfristig die Mitgliedschaft in der Eurobaustoff-Fachgruppe Holz anstreben und somit in einem weiteren Gewerk präsent sein.