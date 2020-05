Vorerst gibt es keinen Tag der Ehejubiläen

Für viele Paare, die einen „runden Hochzeitstag“ begehen, ist der zweimal im Jahr stattfindende Tag der Ehejubiläen des Bistums Münster ein wichtiger Teil ihrer Feierlichkeiten. Darauf müssen 140 Paare jetzt verzichten: Sie hatten sich für den am Samstag, 23. Mai, geplanten Tag der Ehejubiläen des Bistums Münster angemeldet, den das Bistum jetzt wegen der Beschränkungen zur Eindämmung der Corona-Pandemie abgesagt hat.

Die angemeldeten Paare erhalten die Absage mit einem Schreiben von Bischof Felix Genn. Dieser hätte eigentlich mit ihnen einen Gottesdienst gefeiert, danach hätten einige Programmpunkte zur Auswahl gestanden. Die verhinderten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden voraussichtlich im Juni noch einmal angeschrieben, kündigt Eva Polednitschek-Kowallick vom Referat Ehe- und Familienseelsorge des Bistums an. Man werde abfragen, ob die Paare alternativ an dem zweiten Termin am Samstag, 26. September, teilnehmen möchten. Nach jetzigem Stand findet der Termin statt. Ob es dabei bleibt, hängt von der Entwicklung der Corona-Krise ab.

Polednitschek-Kowallick bedauert die Absage. „Viele Paare freuen sich auf diesen Tag und erleben ihn als zusätzlichen Feiertag ihres Jubelfestes“, weiß sie. „Sie möchten den Segen im Dom erhalten und genießen mit den vielen anderen den Austausch und die verschiedenen Angebote.“ Zudem wählten viele Paare den jeweiligen Termin bewusst, da sie damit Erinnerungen verbinden oder die Familie zum entsprechenden Datum eingeladen haben. „Umso mehr hoffen alle Kolleginnen und Kollegen, die an der Vorbereitung und Durchführung mitarbeiten, dass es den Tag der Ehejubiläen im September geben wird und wir uns dann im Dom sehen werden“, sagt Polednitschek-Kowallick.