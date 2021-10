Großes Theater als kleine Werkschau

Ihre Flügel ausbreiten, durch den Wind gleiten. Das ist es, was die Künstler*innen der „TheaterWerkstatt“ von Haus Freudenberg wollen. Das ist es, wonach sie sich schon seit mehr als einem Jahr sehnen: Emotionen, Botschaften und das Mensch-Sein auf die Bühne zu bringen. Nicht online, sondern echt. Und so war der Liedtext „Vogel von Bukahara“ einer von vieren, die die Grundlage zu selbstständig ausgearbeiteten, rund 20-minütigen Bühnenstücken lieferten, welche die Teilnehmer*innen der „TheaterWerkstatt“ im Rahmen einer Werkschau an der Baersdonk nun intern präsentierten.

Vier Gruppen, vier Lieder

Vier Gruppen, vier Lieder der hauseigenen Band und jede Menge Bühnenkreativität – „das, was dabei herausgekommen ist, war großartig“, ist Theaterpädagogin Anna Zimmermann-Hacks mehr als begeistert. Für sie als Regisseurin ist die Corona-Pause ebenso schwer wie für die Schauspieler*innen, Musiker*innen sowie das gesamte Team vor und hinter der Bühne. „Wir wollten und mussten etwas machen“, beschreibt sie die Emotionen. Ein zunächst geplantes kleines Festival fiel der ständigen Unsicherheit der Pandemie zum Opfer, „und so entstand in unserem Gremium die Idee dieser Werkschau“, erläutert Zimmermann-Hacks. Für sie war dieses besondere Sommerfest vor allem auch ein Abschluss der vergangenen anderthalb Jahre.

„Nun werden wir mit den echten Proben für unser nächstes Stück beginnen und hoffen auf eine Aufführung im kommenden Jahr“, sagt sie. Die Werkschau hat übrigens nicht nur den Crewmitgliedern selbst „richtig, richtig gut getan“, wie die Regisseurin beschreibt. Darüber hinaus haben sich die Teilnehmer*innen im Rahmen einer privaten Sammelaktion für die Fluthilfe eingesetzt: Mehr als 1.000 Euro kommen dem Kindergarten der Elterninitiative Odenthaler Kobolde zugute.