Der Duft von frischen Crêpes, der Anblick leckerer Galettes und die Eleganz des Weines hießen die Gäste in der Mensa des Schulzentrums willkommen. „Je suis très heureuse“, konnte Rita Aretz-Richter bei ihrer Begrüßung angesichts der guten Resonanz da ihrer Freude Ausdruck verleihen.

„Vor zwei Wochen hatte ich noch Angst, ob genug Leute kommen, jetzt habe ich eher Angst, dass wir nicht genug zu essen haben“, sagte die Französischlehrerin und erinnerte an den Anlass der Feier, die sie gemeinsam mit der Französischfachschaft organisiert hatte: die Unterzeichnung des deutsch-französischen Freundschaftsvertrages am 22. Januar 1963 im Elysée-Palast von Paris.

So viele Vokabeln

„Das ist so aktuell wie damals“, verwie…

