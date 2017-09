Viktoria setzt sich im Derby durch – Union weiter sieglos

Die Viktoria Winnekendonk hat das Kreisliga A-Derby gegen die Union Wetten auf heimischem Platz im Viktoria-Sportpark mit 2:0 für sich entschieden. Die Elf von Trainer Sven Kleuskens setzte damit die tolle Auftaktserie fort und hat nach fünf Spieltagen fünf Siege auf dem Konto, was die Verteidigung der Tabellenführung bedeutete, während die Union und Trainer Marcel Lemmen weiterhin sieglos sind und auf dem vorletzten Platz rangieren.

„Wenn mir vor fünf Wochen jemand gesagt hätte, dass wir so in die Saison starten, hätte ich laut gelacht“, sagte Kleuskens nach dem Derbysieg, der gleichzeitig den fünften Saisonsieg und damit die Punkte 13 bis 15 auf dem Konto bedeutete. „Natürlich bin ich mit dem heutigen Sieg sehr zufrieden, aber wir mussten unser Glück provozieren“, so der Coach weiter. Sei…

