Für alle fünf Ersten Mannschaften aus dem Kevelaerer Stadtgebiet stand in diesen Tagen eine Englische Woche an. Am Mittwochabend waren die Kreis- und Bezirksligisten in ihren jeweiligen Ligen gefordert. Dabei fuhren die Mannschaften zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage ein.



Für alle fünf Ersten Mannschaften aus dem Kevelaerer Stadtgebiet stand in diesen Tagen eine Englische Woche an. Am Mittwochabend waren die Kreis- und Bezirksligisten in ihren jeweiligen Ligen gefordert. Dabei fuhren die Mannschaften zwei Siege, zwei Remis und eine Niederlage ein.

Der Kevelaerer SV konnte in der Kreisliga A den zweiten Tabellenplatz festigen und damit einen weiteren Schritt in Richtung Aufstieg machen. Im Auswärtsspiel bei der Alemannia Pfalzdorf setzte sich die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce mit 3:0 durch. Martin Sekela hatte den KSV in Minute 58 in Führung geschossen, erst spät sorgten Dennis Hermens (89.) und Marcel Peters (90.+3) für den Endstand. In der Tabelle haben die Gelb-Blauen nun 50 Punkte auf dem Konto und sechs Punkte Vorsprung auf Rang drei. Weiter geht es für den KSV am Sonntag (15 Uhr) mit dem Heimspiel gegen den Tabellenvierten TSV Weeze, der 41 Zähler vorweisen kann.

Deutlich schlechter lief es unterdessen für die Union Wetten. Im A-Liga-Duell mit dem Tabellendritte…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.