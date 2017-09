Deutsch-niederländisches Künstlerdorf zum 18. Mal in Kevelaer

Am Sonntag, 24. September 2017, wird schon früh am Morgen rund um das Niederrheinische Museum in Kevelaer reger Betrieb herrschen: Die ersten Künstler bauen ihre Werke auf, die Bilder werden ins rechte Licht gerückt, die Statuen werden auf dem Rasen platziert und in der Museumsschule werden die letzten Tische mit Schmuck bedeckt. Unter der zum Teil überdachten Museumspassage wie auch auf der Rasenfläche neben dem Niederrheinischen Museum und in den Räumlichkeiten der Museumsschule werden die Künstlerinnen und Künstler arbeiten und den Gästen aus nah und fern ihre Werke präsentieren. Zum 18. Mal findet das deutsch-niederländische Künstlerdorf in Kevelaer statt.

Das Kevelaer Marketing konnte auch in diesem Jahr mit Unterstützung von der Kevelaerer Künstlerin Judith Schelbergen eine Vielzahl von Künstlern begeistern, an der Ausstellung in der Marienstadt teilzunehmen. Die Vielfalt des Ausgestellten reicht von Malerei und Fotografie über Keramik bis hin zu Skulpturen aus Holz, Stahl und Stein. In der Zeit von 11 bis 17 Uhr besteht die Möglichkeit, dass Aussteller und Besucher über die Kunst in all ihren präsentierten Formen ins Gespräch kommen. Manche unterhalten sich auf Deutsch, andere auf Niederländisch und wieder andere kommunizieren mit Händen und Füßen. An diesem Verkaufsoffenen Sonntag gilt jedoch für alle: Kunst ist die gemeinsame Sprache, die alle verstehen.