Lange hatte es am Mittwochabend im Derby zwischen der Union Wetten und der Viktoria nach einem torlosen Remis und damit einer Punkteteilung im Prestigeduell ausgesehen. Dann aber kamen die 90. Minute, ein Fehler in der Winnekendonker Defensive und der Auftritt von Simon Tombergs. Mit 1:0 konnte die Union das Heimspiel dank des späten Treffers gewinnen – es war der zweite Sieg in Folge der Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen. Während die Wettener nach dem Derby-Erfolg in der Tabelle der Kreisliga A mit nun 21 Punkten auf Rang elf klettern konnten, blieb das Team von Coach Sven Kleuskens nach der Niederlage mit 24 Zählern auf Platz acht hängen und muss nun den Blick nach unten richten.