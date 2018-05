In der Kreisliga A hat der Kevelaerer SV trotz eines Feiermarathons nach dem am Mittwoch realisierten Aufstiegs in die Bezirksliga und über die Kirmestage auch am Wochenende den nächsten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce setzte sich im Heimspiel gegen den BV Sturm Wissel mit 3:1 durch und drehte dabei einen frühen Rückstand.



In der Kreisliga A hat der Kevelaerer SV trotz eines Feiermarathons nach dem am Mittwoch realisierten Aufstiegs in die Bezirksliga und über die Kirmestage auch am Wochenende den nächsten Sieg eingefahren. Die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce setzte sich im Heimspiel gegen den BV Sturm Wissel mit 3:1 durch und drehte dabei einen frühen Rückstand. Robin Deckers hatte die Gäste, die in der Tabelle auf Platz sieben stehen, nach rund einer Viertelstunde in Führung geschossen. Noch vor der Pause war es allerdings KSV-Offensivmann Martin Sekela, der den verdienten Ausgleich erzielte. In der Nachspielzeit der ersten Halbzeit schwächte sich der BV dann durch eine Rote Karte selber und musste so den gesamten zweiten Durchgang in Unterzahl absolvieren. Dies spielte der Ökce-Elf natürlich in die Karten, sodass der designierte Aufsteiger in den zweiten 45 Minuten den Dreier unter Dach und Fach bringen konnte. Zunächst stellte Lukas Haeßl kurz nach dem Seitenwechsel den 2:1-Führungstreffer her (51.)…

