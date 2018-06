Die Viktoria Winnekendonk konnte ihr letztes Saisonspiel der Kreisliga A am Sonntagmittag gewinnen. Die Mannschaft von Trainer Sven Kleuskens besiegte vor heimischer Kulisse den BV Sturm Wissel deutlich mit 4:1 und konnte so einen gelungenen Abschluss der zurückliegenden Spielzeit feiern. Die drei Punkte sorgten dafür, dass die Viktoria schlussendlich auf Tabellenplatz elf landete, mit 33 Zählern war der Abstand auf die Abstiegszone am Ende doch groß.