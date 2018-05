Die Viktoria Winnekendonk hat sich am Mittwochabend mit einem 2:2-Unentschieden von der Alemannia Pfalzdorf getrennt. Die Mannschaft von Trainer Sven Kleuskens verspielte dabei eine frühe 2:0-Führung und konnte in der Schlussphase nicht noch den Lucky Punch setzen. Ein Sieg hätte für die Grün-Weißen den sicheren Klassenerhalt bedeutet, den Haken dran machen will die Kleuskens-Elf nun am Wochenende mit einem Erfolg gegen den TSV Weeze.



Die Viktoria Winnekendonk hat sich am Mittwochabend mit einem 2:2-Unentschieden von der Alemannia Pfalzdorf getrennt. Die Mannschaft von Trainer Sven Kleuskens verspielte dabei eine frühe 2:0-Führung und konnte in der Schlussphase nicht noch den Lucky Punch setzen. Ein Sieg hätte für die Grün-Weißen den sicheren Klassenerhalt bedeutet, den Haken dran machen will die Kleuskens-Elf nun am Wochenende mit einem Erfolg gegen den TSV Weeze.

„Wir haben unser Minimalziel erreicht und einen Punkt in Pfalzdorf geholt“, sagte Kleuskens nach dem Remis. „Leider konnten wir de…

Danke, dass Sie diesen Auszug aus dem kostenpflichtigen Beitrag gelesen haben. Sie können den vollständigen Beitrag lesen, nachdem Sie ihn gekauft haben.