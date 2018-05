„Der Hundertjährige, der aus dem Fenster stieg und verschwand“ – der Erfolgsroman von Jonas Jonasson ist allgemein bekannt – man hat ihn gelesen, den Film gesehen oder als Theaterstück in der Kulturreihe der Wallfahrtsstadt Kevelaer gesehen. Wer aber überrascht werden möchte, der sollte sich am Freitag, 25. Mai, um 20.00 Uhr in der Öffentlichen Begegnungsstätte einfinden. Das „Theatrium Figurentheater“ aus Dresden mit seinem meisterhaften Puppenspieler und Regisseur Detlef-A. Heinichen kommt, als Saisonschluss der Reihe „Puppenspiel 18+“, in die Wallfahrtsstadt.

Skurrile Kriminalgeschichte als Rentnerrevue:

Zwei Beamte im Ruhestand, der Staatsanwalt Conny und der Kommissar Göran, treffen sich allmorgendlich beim Angeln. Anhand der Akten, die Conny aus dem Archiv schmuggelt, gehen sie ihre interessantesten Kriminalfälle noch einmal durch. So auch den des hundertjährigen Allan Karlsson und seines ebenfalls angejahrten Kumpels Julius, die seinerzeit beinahe beiläufig zwei Ganoven ins Jenseits beförderten und damit eine Verbrecherbande und die versammelte schwedische Polizei mobilisierten. Zunächst des Mordes bezichtigt, waren sie schließlich doch wundersamerweise für unschuldig erklärt worden – ein Fall, der vor allem für den Ex-Staatsanwalt auch heute noch als ungelöst gelten kann.

Das Publikum erlebt mit Genugtuung zwei „Menschen wie wir“, denen das Alter irgendwie das Recht einräumt, sich subversiv und gesetzlos durchs Leben zu schlängeln. Sie verkörpern damit den Traum des Durchschnittsbürgers: sich den immer enger werdenden Netzen zu entziehen. Außerdem zeigt sich Allan Karlsson als eine Art Münchhausen. Seine 100-jährige Lebensgeschichte, in deren Abfolge er den Weg nahezu aller politischen Größen des 20. Jahrhunderts gekreuzt hat, ist ein verknapptes, groteskes Panorama der jüngeren Weltgeschichte.

Die überbordende, phantasievolle Ausstattung ermöglicht eine ganze Anzahl von Spieltechniken, die durch Schauspielszenen und Musik ergänzt werden. Die Besucher erwartet ein klug unterhaltender Puppentheater-Abend im Vorfeld der 21. Kevelaerer Puppenspiel-Tage.

Eintrittskarten für die Aufführung sind zu einem Preis von 11,00 Euro im Vorverkauf beim Service-Center im Erdgeschoss des Rathauses, Telefon 0 28 32 / 122-150 bis -153 erhältlich. Für Kurzentschlossene besteht an der Abendkasse die Möglichkeit, Eintrittskarten zu einem Preis von jeweils 14,00 Euro zu erwerben.