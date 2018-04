Herber Rückschlag für die Union Wetten im Kampf um den Klassenerhalt in der Kreisliga A: Am Freitagabend verlor die Mannschaft von Trainer Marcel Lemmen das Auswärtsspiel beim SV Grün-Weiß Vernum trotz Führung und zwischenzeitlichem Ausgleich mit 2:4. Der direkte Konkurrent konnte damit in der Tabelle an den Wettenern vorbeiziehen. Die Union liegt mit 22 Punkten auf Platz zwölf, könnte dabei aber noch vom SV Straelen II, der punktgleich und mit einer absolvierten Partie weniger auf dem Relegationsplatz steht, überholt werden. Vernum hingegen hat sich mit 24 Zählern auf Platz zehn vorgeschoben und hat ebenfalls noch ein Nachholspiel vor der Brust.



„Es war ein kampfbetontes Spiel, in dem ein Remis gerecht gewesen wäre“, sagte Lemmen nach de…

