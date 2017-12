Wer hätte das gedacht? Erst wenige Monate ist es her, da spielte der Kevelaerer SV noch in der Kreisliga B. Im Dezember 2017 sieht die Fußball-Welt in Kevelaer ganz anders aus: Die Mannschaft von Trainer Ferhat Ökce hat nach dem Aufstieg in die A-Liga eine fulminante Hinrunde absolviert, blieb sogar bis kurz vor Ende der ersten Saisonhälfte ungeschlagen, führte die Tabelle lange Zeit an und überwintert nun auf einem starken zweiten Rang.