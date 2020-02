Ein Stückchen Thunfischtorte oder doch lieber Käse-Schinken? Diese Frage wird sich ab sofort wohl der ein oder andere Besucher vom Café Heilen stellen. Tobias Groß hat das Kevelaerer Traditionscafé am 9. Februar 2020 neu eröffnet und möchte durch eigene Ideen einen neuen Flair in das Lokal bringen. Nachdem das Café Anfang 2019 geschlossen wurde, standen viele Gäste und Stammkunden ein Jahr lang vor geschlossenen Türen. Was die Gäste nun bei Tobias Groß erwartet, haben wir bei einem Besuch herausgefunden.