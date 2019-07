Schiedsleute treffen sich zur Mitgliederversammlung

Die Bezirksvereinigung Kleve im Bund Deutscher Schiedsmänner und Schiedsfrauen betreut die 52 Schiedspersonen der Amtsgerichtsbezirke Kleve, Emmerich am Rhein, Geldern und Rheinberg in den 16 Kommunen des Kreises Kleve und in 5 Kommunen des Kreises Wesel. Auf ihrer Mitgliederversammlung am 25. Mai begrüßte der Vorsitzende Manfred van Halteren die Mitglieder, den Sonsbecker Bürgermeister Heiko Schmidt, Dr. Martiensen vom Amtsgericht Rheinberg, den BDS-Landesvorsitzenden Marc Würfel-Elberg und bedankte sich mit dem Schmuckteller der BzVgg Kleve ganz herzlich beim Bürgermeister für die ideelle und finanzielle Unterstützung seitens der Gemeinde Sonsbeck, in der die BzVgg Kleve zum ersten Mal zu Gast sein durfte. Ein besonderer Dank galt dem Sonsbecker Schiedsmann Johannes Jansen für seine ausgezeichnete Vorbereitung der Arbeitstagung in der Begegnungsstätte „Kastell“.

In ihren Grußworten würdigten die Ehrengäste das hohe ehrenamtliche Engagement der Schiedsfrauen und Schiedsmänner, die mit ihren Schlichtungsverhandlungen gemäß ihrem Wahlspruch „Schlichten statt Richten“ nicht nur einen Frieden ohne Sieger und Verlierer stiften sondern mit ihrer Arbeit auch ganz erheblich die Justiz entlasten.

Die Schiedsmänner Klaus-Peter Schmitz aus Kerken und Karl-Heinz Sliwa aus Rees erhielten aus der Hand des BDS-Landesvorsitzenden Marc Würfel-Elberg für ihre 10-jährige Mitgliedschaft im BDS eine Urkunde und die Treuemedaille des BDS in Bronze. Die BzVgg Kleve gratulierte den Jubilaren und bedankte sich für ihre engagierte Mitarbeit im Bezirk mit einem guten Tropfen. Ein herzlicher Willkommensgruß galt dem neuen Issumer Schiedsmann Bernhard Greitemeier, der neuen Reeser Schiedsfrau Verena Baumann und den neuen Gocher Schiedsmännern Detlef Scharfhausen und Wilhelm Reichardt.

Schweigeminute



Mit einer Schweigeminute gedachte die Versammlung des im Februar 2019 im Alter von 93 Jahren verstorbenen Johannes Mies, der 28 Jahre Schiedsmann der Stadt Emmerich am Rhein war und 17 Jahre lang als Schatzmeister im Vorstand der BzVgg Kleve wirkte. Danach ließ der Vorsitzende Manfred van Halteren in seinem Geschäftsbericht die wesentlichen Ereignisse seit der letzten Mitgliederversammlung in Kleve Revue passieren und berichtete, dass im Mai diesen Jahres 24 Schiedsfrauen und Schiedsmänner aus NRW im Hotel Klostergarten in Kevelaer zu einem zweitägigen Workshop „Besser schlichten I“ unter Leitung der Referentin Frau Husic eingeladen waren. Der Vorsitzende der BzVgg Manfred van Halteren und die Organisatorin Ellen Borman begrüßten. Referentin und Teilnehmer, die unisono zum Abschluss der Veranstaltung nicht nur der Seminarleiterin Frau Husic für ihren fabelhaften Workshop dankten sondern auch die Atmosphäre der Tagungsstätte und die überaus fürsorgliche Betreuung seitens der Organisatorin Schiedsfrau Ellen Borman aus Kevelaer lobten. Die Mitteilung des Vorsitzenden, dass im Mai 2019 der stellvertretende Vorsitzende und IT-Beauftragte Jörg von der Höh mit sofortiger Wirkung von seinen Vorstandsämtern aus persönlichen Gründen zurückgetreten sei und zum Jahresende 2019 sein Mandat als Schiedsmann der Stadt Kevelaer niederlegen wird, wurde mit Bedauern zur Kenntnis genommen. Der Vorsitzende bedauerte ausdrücklich die Entscheidung seines Stellvertreters, die man aber zu respektieren habe und erklärte: „Ob seiner engagierten Mitarbeit im Vorstand der BzVgg Kleve sind wir ihm zu Dank verpflichtet und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute, Gesundheit und Gottes Segen“. Auf die durch den Rücktritt fällige Nachwahl zum Vorstand verzichtete die Versammlung nach kurzer Diskussion, da der Vorstand dem Gremium gegenüber erklärte, als verkleinerter aber doch handlungsfähiger Vorstand in der Lage zu sein, die bis zur Vorstandsneuwahl in kommenden Jahr zu leistenden Aufgaben ohne jegliche Einschränkung erfüllen zu können.

Im Schulungsteil zum Thema „Vollstreckungsfähiger Inhalt von Vergleichen“ begeisterte der Gerichtsvollzieher a.D am Amtsgericht in Geldern Hans-Georg Fröhlich mit einem herzerfrischenden Vortrag. Er schilderte sehr anschaulich zum einen die Ausbildung zum Gerichtsvollzieher und zum anderen dessen Arbeitsfeld. Mit exemplarischen Beispielen aus seiner langjährigen Praxis zeigte er das Dilemma auf, wenn der Vergleich einer Schlichtung nicht so eindeutig und konkret formuliert ist, dass aus dem protokollierten Vergleich seitens des Amtsgerichts ein vollstreckbarer Titel abgeleitet werden kann. Herr Fröhlich ermunterte die Schiedsleute ihre Vergleiche auch weiterhin inhaltlich so zu formulieren, das sie klar, eindeutig und damit vollstreckbar sind.

Nach einem Mittagessen beendete die BzVgg Kleve ihre Mitgliederversammlung, bedankte sich bei den Anwesenden für ihr Kommen und ganz besonders bei der Gemeinde Sonsbeck für ihre großzügige Unterstützung.