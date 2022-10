Kreiswirtschaftsförder Hans-Josef Kuypers geht in Ruhestand

Zum letzten Mal war Hans-Josef Kuypers, Geschäftsführer der Wirtschaftsförderungsgesellschaft (WfG) Kreis Kleve, beim Austausch der Wirtschaftsförderer und -förderinnen aller Städte und Gemeinden mit dabei. Ende September verabschiedete sich der Kreis-WfG-Geschäftsführer nach 16 Jahren im Amt in den Ruhestand. Zandra Boxnick, Allgemeine Vertreterin der Landrätin, nutzte das Arbeitstreffen im Deutsch-Niederländischen Businessclub, um dem Ruheständler alles Gute für die Zukunft zu wünschen. Der Kreis Kleve ist Gründungs- und Mehrheitsgesellschafter der Kreis-WfG.

„Sie hinterlassen eine gesunde, starke Wirtschaftsregion Kreis Kleve mit einem Mix aus bekannten Firmen, Marktführern in Nischen – so genannten ‚hidden Champions‘ – und natürlich unzähligen traditionellen Familienunternehmen, dem Rückgrat der Wirtschaft im Kreis Kleve“, würdigte Boxnick die Arbeit von Kuypers. „Darüber hinaus bleiben aus Ihrer langjährigen Arbeit zahlreiche Neuansiedlungen. Als hervorragender Netzwerker haben Sie es verstanden, nicht nur neue Gewerbegebiete zu erschließen, sondern auch vorhandene Lücken zu schließen. Sie und Ihr Team waren stets ansprechbar für interessierte Investoren und kannten das passende Förderprogramm.“

Freddy Heinzel, Gastgeber im Deutsch-Niederländischen Businessclub und stellvertretender Vorsitzender des Aufsichtsrats der Kreis-WfG, lobte ebenfalls die erfolgreiche Arbeit von Kuypers.

Von der Bank bis zur Kreis-WfG

Bevor Hans-Josef Kyupers zur Kreis-WfG kam, sammelte er Erfahrung in diversen Berufsfeldern. Er absolvierte eine Ausbildung zum Bankkaufmann. Über ein wirtschaftswissenschaftliches Studium führte sein Weg in die PR-Abteilung der Privatbrauerei Diebels, zur Wirtschaftsredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf und als Leiter in die Presseabteilung der Garant Schuh AG. Den Weg in die Wirtschaftsförderung fand er schließlich 1988 als Geschäftsführer der Wirtschaftsförderung der Stadt Kevelaer. Im Jahr 2006 wechselte er in die Geschäftsführung der Kreis-WfG.

„Wenn Sie in den Ruhestand gehen, lieber Herr Kuypers, verabschieden wir nicht nur einen Wirtschaftsförderer“, so Boxnick. „Mit Ihnen geht auch ein Tourismus-Manager, ein Redakteur und PR-Profi, ein Wirtschafter, Netzwerker und Ideengeber. Kurzum: Wir verabschieden ein nimmermüdes Sprachrohr und einen sympathischen Werbeträger des Kreises Kleve und seiner Unternehmen.“