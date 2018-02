Nach einer kurios kurzen Wintervorbereitung startet die Union Kervenheim an diesem Wochenende in die Rückrunde der Kreisliga B. Am Sonntag (15 Uhr) geht es mit dem Heimspiel gegen den SV Fortuna Keppeln weiter, dabei trifft die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski auf den Tabellen-13., der mit nur vier Punkten auf dem Relegationsrang steht. Die zweitschlechteste Defensive und Offensive der Liga ist damit zu Gast auf dem Kervenheimer Sportplatz.