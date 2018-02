Das für Mittwochabend angesetzte Nachholspiel der Bezirksliga zwischen der DJK Twisteden und dem VfL Tönisberg wurde kurzfristig abgesagt. Für die Mannschaft von DJK-Trainer Andreas Holla wäre es nach der 0:1-Niederlage Anfang Februar gegen den SV Walbeck das zweite Bezirksliga-Spiel des Jahres gewesen. Ein Nachholtermin für die Partie gegen den direkten Tabellennachbarn der auf Rang zehn platzierten Twistedener steht derzeit noch nicht fest.

Am Sonntag geht es für die DJK dann zum MSV Moers. Der nächste Gegner hat aus 17 Spielen erst vier Punkte sammeln können – einem Sieg und einem Remis stehen 15 Niederlagen entgegen, außerdem hat der MSV mit 10:58 Toren das mit Abstand schlechteste Torverhältnis der Bezirksliga vorzuweisen. Das Hinspiel hatte die Holla-Elf vor heimischem Publikum knapp mit 2:1 für sich entschieden, Jan van de Meer und Sascha Baumann hatten für den Heimsieg gesorgt. Anstoß der Partie in Moers ist am Sonntag um 15:15 Uhr. JAN ABEN