Union Kervenheim verliert denkwürdige Partie in Kellen

Die Union Kervenheim musste im dritten Spiel der laufenden Saison in der Kreisliga B die erste Niederlage hinnehmen. Trotz langzeitiger Überzahl und am Ende gar vier Platzverweisen für den Gegner verlor die Mannschaft von Spielertrainer Dany Wischnewski ihr Auswärtsspiel am Samstagnachmittag beim BV DJK Kellen II mit 1:2.