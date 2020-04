Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes freuen sich über Gesten der Bürger

Auch für ambulante Pflegekräfte ist die aktuelle Zeit von Covid-19 eine besondere Herausforderung. Pflege geht nicht ohne Nähe zueinander. Umso mehr haben sich die Mitarbeiter des Deutschen Roten Kreuzes (DRK), Kreisverband Kleve-Geldern, über besondere die Anerkennung und den Ausdruck von Wertschätzung gefreut, die ihnen in den letzten Tagen entgegengebracht wurden.

So hat jemand zum Beispiel vor der Geschäftsstelle des DRK in Geldern einen bunt bemalten Stein abgelegt, beschriftet mit den Worten: „Danke, dass es Euch gibt & was Ihr leistet!“ Außerdem gaben Angehörige einen persönlichen Dankesbrief ab und betonten, dass sich gerade in solch schwierigen Zeiten besonders liebevoll um ihre Mutter gekümmert werde. Eine Seniorin hat eine Tasche voll selbst genähter Mund- und Nasenschutzmasken abgegeben mit den Worten „Sie tun so viel Gutes, damit kann ich Sie vielleicht etwas unterstützen.“ Die Erfahrungen der vergangenen Tage sind für die Mitarbeiter Motivation und Ansporn zugleich, auch weiterhin mit Einsatz, Freude und Menschlichkeit tätig zu sein.