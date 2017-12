Kurz vor Weihnachten verabschiedete Bürgermeister Dr. Pichler die langjährigen Beschäftigten Claudia Pooch, Dipl.-Ing. Hans Günter Naß und den Standesbeamten Wilhelm Cleve in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand.

Kurz vor Weihnachten verabschiedete Bürgermeister Dr. Pichler die langjährigen Beschäftigten Claudia Pooch, Dipl.-Ing. Hans Günter Naß und den Standesbeamten Wilhelm Cleve in einer kleinen Feierstunde in den Ruhestand.

Claudia Pooch scheidet am 31.12.2017 nach 40-jähriger Dienstzeit aus dem aktiven Dienst der Wallfahrtsstadt Kevelaer aus. Am 01.10.1977 wurde sie als Sachbearbeiterin für das Meldeamt, dem jetzigen Bürgerservice eingestellt, wo sie bis heute tätig ist. Die in Kevelaer geborene Claudia Pooch hat ihre Arbeit mit viel Sachverstand und fachlicher Kompetenz gemeistert. Vielen Bürgern ist sie durch ihre hilfsbereite und freundliche Art, z.B. beim Wohnungswechsel sowie der Beantragung von Personalausweisen und Reisepässen bekannt.

Hans Günter Naß blickt auf eine 37-jährige Tätigkeit im Dienst der Wallfahrtsstadt Kevelaer zurück. Am 01.03.1981 wurde der Dipl.-Ingenieur Naß als technischer Prüfer beim Rechnungsprüfungsamt eingestellt. Am 15.04.1997 erfolgte seine Umsetzung zu den Stadtwerken Kevelaer. Dort wurde er nicht zuletzt aufgrund seiner fachlichen Kompetenzen gleichzeitig zum technischen Leiter des Abwasserbetriebes bestellt. Nach der Zusammenlegung der Bereiche Wasser und Abwasser am 01.01.2009 ist der in Xanten-Lüttingen geborene Hans Günter Naß nun technischer Leiter für beide Bereiche der Stadtwerke. Durch seine vielfältigen Fachkenntnisse und großem Sachverstand trug er stets zum reibungslosen Ablauf aller technischen Vorgänge bei.

Am 01.08.1967 begann Wilhelm Cleve im Alter von 14 Jahren eine Ausbildung zum Verwaltungsangestellten bei der Stadt Geldern. Nach seiner Ausbildung wurde der in Geldern-Vernum geborene Wilhelm Cleve dort weiterbeschäftigt und 1977 schließlich in die Beamtenlaufbahn übernommen. Zwei Jahre später erfolgte seine Versetzung zu der Gemeinde Wachtendonk. Am 01.01.1980 wechselte Cleve zur Stadtverwaltung Kevelaer. Zunächst war er als Sachbearbeiter im Steueramt und Schul- und Sportamt tätig. Am 01.12.1992 wurde Cleve zum Standesamt versetzt und am 01.08.2008 erfolgte die Übertragung der Standesamtsleitung.

Seit dem 20.07.2015 leitet Wilhelm Cleve die neu eingerichtete Abteilung „Bürgerservice und Standesamt“. Wenige Aufgaben sind so verantwortungsvoll und nachhaltig wie die eines Standesbeamten. Wilhelm Cleve hat diese durch seine hilfsbereite und menschliche Art vorbildlich ausgeführt. Auch für die Standesbeamten im Kreis Kleve war er jahrzehntelang als Vertrauensmann tätig. Mit dem 01.02.2018 tritt Wilhelm Cleve nach 50-jähriger Dienstzeit in den wohlverdienten Ruhestand.

Bei der offiziellen Verabschiedung nutzten Bürgermeister Dr. Pichler, Personalchef Werner Barz, Personalratsvoritzender Stefan Reudenbach und Stadtwerkeleiter Hans-Josef Thönnissen die Gelegenheit, der städtischen Mitarbeiterin und den beiden städtischen Mitarbeitern für die jahrzehntelange Tätigkeit bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer Dank und Anerkennung auszusprechen.