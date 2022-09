Verwaltung checkt ihre Gesundheit

Carotisscreening, D3-Messung, Ernährungsberatung und Pilates – so sah am vergangenen Mittwoch der Stundenplan einiger Verwaltungsangestellter in Kevelaer aus. An diesem Tag fand in den Fluren des Rathauses der dritte Gesundheitstag statt. Die Mitarbeitenden hatten die Möglichkeit, sich für verschiedene Untersuchungen, Vorträge und Sportangebote anzumelden.

„Für viele ist der Gang zum Arzt immer noch eine große Hürde. Wir wollen unseren Mitarbeitern heute die Chance bieten, schnell und einfach verschiedene Untersuchungen und Tests durchzuführen und sie dazu motivieren, auch mal ein neues Sportangebot auszuprobieren“, erklärte Michael Simons, verantwortlich für das Gesundheitsmanagement bei der Wallfahrtsstadt Kevelaer.

D3-Messung, Hautscreening und Schlafbarometer

Ein Schlafbarometer zum Beispiel, bei dem anhand eines ausführlichen Fragebogens die Qualität und Hygiene des Schlafes analysiert wurde, verriet den Teilnehmenden, was sie verändern sollten, um besser schlafen zu können. Bei der D3-Messung wurde festgestellt, ob bei den getesteten Personen ein Vitaminmangel vorliegt und sie gegebenenfalls mittels Präperaten supplementieren müssen. Ein Carotisscreening wiederum zeigte via Ultraschall, wie die Halsschlagader aussieht. Krankhafte Veränderungen können durch diese Untersuchung frühzeitig erkannt werden. Und um Hautveränderungen oder gar Hautkrebserkrankungen früh zu erkennen, gab es das Angebot eines Hautscreenings. Außerdem gerne besucht: Der Corona-Anti- körper-Schnelltest.

Neben einer Ernährungsberatung und gesunden Snacks gab es zudem ein Sportangebot im Ratssaal: Am Vormittag fand eine Pilatesstunde statt und am Nachmittag konnten Interessierte am schwungvollen Hula-Hoop-Kurs teilnehmen.

120 Mitarbeitende nahmen teil

Den Arbeitsplatz mal zweckzuentfremden und etwas für seine Gesundheit zu tun, das Angebot nahmen viele Verwaltungsangestellte gerne wahr: Rund 120 Mitarbeitende der Wallfahrtsstadt haben am Gesundheitstag teilgenommen. „Wir freuen uns, dass das Gesundheitsangebot so gut angenommen wird und die Untersuchungen alle ausgebucht sind. Denn als Arbeitgeber liegt uns die Gesundheit und Fitness unserer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter natürlich am Herzen“, resümiert Bürgermeister Dr. Dominik Pichler zum diesjährigen Gesundheitstag.

Unterstützt wurde das Gesundheitsmanagement der Wallfahrts- stadt bei dem Projekt von der Krankenkasse „BARMER“, die den größten Teil der Angebote finanziert hat. „Wir sind froh, dass wir die BARMER auch in diesem Jahr wieder als Kooperationspartner dabei haben“, betont Michael Simons.

Auch neben dem Gesundheitstag bietet das betriebliche Gesundheitsmanagement der Wallfahrtsstadt Möglichkeiten für Mitarbeitende, sich sportlich zu betätigen: Präventives Gerätetraining und Kooperationen mit lokalen Fitnessstudios, Yoga- und Rückenkurse sowie ermäßigter Eintritt im Kevelaerer Hallenbad sollen Interessierte motivieren, fit zu bleiben und Erkrankungen vorzubeugen.