Zur diesjährigen Jubilarfeier hatte der Vorstand der Volksbank an der Niers in das Bürgerhaus nach Uedem geladen. Die beiden Bankvorstände Wilfried Bosch und Johannes Janhsen dankten den Jubilaren für die lange Verbundenheit und Treue zur Bank. In festlicher und gleichzeitig lockerer Atmosphäre erlebten alle einen schönen Abend. Insgesamt wurden in diesem Jahr 49 Jubilare geehrt. Mit 45 Jahren Betriebstreue konnte in diesem Jahr Hans-Theo Vermeulen auf die längste Betriebszugehörigkeit zurückblicken. Seit 40 Jahren sind Isolde Aymans, Edeltraud Bömler, Gabriele Dirks, Helmut Gey, Norbert Rauenhoff und Erich Sieniawa bei der Volksbank beschäftigt. Die sieben Jubilare erhielten eine Bronzeplastik als Zeichen der besonderen Anerkennung.

Für 25-jährige Betriebstreue wurden Andrea Aryus, Christian Berten, Sigrid Bruckmann, Frank Byvelds, Michael Hüsch, Regina Kaysers, Claudia Kramer, Katja Maron, Andrea Ripkens, Regina Smets-Lamers, Claudia Taubach, Heike Terlinden, Petra Schiltauer, Renate Verwayen und Monika Vins mit einer persönlichen Laudatio geehrt und erhielten neben einer Urkunde der IHK jeweils eine Bronzeskulptur.

Nachfolgend die weiteren Jubiläen. 35 Jahre: Manfred Braatz, Ute Claus, Marion Dercks, Heinz Koenen, Sigrid Knipping, Petra Kösters, Werner van Leuven, Bärbel Rademacher und Ursula Schöbel; 30 Jahre: Jutta Alex-Baumann, Petra Braam, Marika Claaßen, Martin Damen, Arno Färbers, Renate Hankammer, Thomas Ingenbleek, Rüdiger Janßen, Susanne Koppers, Jürgen van Lier, Olaf Schmal und Karin; 10 Jahre: Astrid Hölsken, Stefanie Pellens, Helena Rosenboom, Helen Schulte, Ina Struwe und Christina Wolf.