Mädchen behaupten sich bei der Selbstverteidigung

Rund um den Internationalen Tag gegen Gewalt an Frauen und Mädchen am 25. November fanden auch in diesem Jahr kreisweit unterschiedliche Aktionen statt. In der Kroatenturnhalle in Kevelaer wurde unter dem Motto „Wir sind stark“ am 27. und 28. November jeweils ein Selbstbehauptungs- und Selbstverteidigungskurs für Mädchen ab elf Jahren mit Trainerin Britta Tiggelkamp durchgeführt.

Das Angebot wurde im Rahmen des Projektes „Runde Tische für ein gewaltfreies Zuhause“ (das KB berichtete) im Kreis Kleve vom Ministerium für Heimat, Kommunales, Bau und Gleichstellung des Landes NRW gefördert und erfolgte in Kooperation mit den Gleichstellungsbeauftragten, Trainerin Britta Tiggelkamp, der Kreispolizei Kleve sowie der Frauenberatungsstelle IMPULS. Unterstützung erhielt die Gleichstellungsbeauftragte Christiane Peulen vorab auch vom Jugendzentrum Kompass in Kevelaer.

Grenzen, Durchsetzungskraft und Selbstbewusstsein

Die Übungen zur Selbstbehauptung wurden vorwiegend in Form von Rollenspielen trainiert, so unter anderem zur Feststellung und Bewahrung der eigenen Grenzen, Stärkung der Durchsetzungskraft und für ein selbstbewusstes Auftreten. Auch wurden unangenehme oder bedrohliche Alltagssituationen nachgestellt und mögliche Verhaltensweisen und Handlungsstrategien aufgezeigt sowie Befreiungs- und Selbstverteidigungstechniken trainiert.

Darüber hinaus gab es für die Teilnehmerinnen im Anschluss allgemeine Informationen zum Thema Gewalt, Sicherheit und Tipps sowie die Möglichkeit, Fragen zu stellen.

Aus Sicht der Veranstalterinnen haben die Mädchen interessiert und aktiv mitgewirkt und somit zu einem guten Gelingen des Kurses beigetragen.