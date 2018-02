Thomas Roest (Mitte) initiiert und veranstaltet seit sechs Jahren den Silvesterlauf in Kervenheim (das KB berichtete), bei dem auch in diesem Jahr die „Stimme des Laufsports“ Laurenz Thissen für die Moderation sorgte. 104 Läufer und fast ebenso viele Zuschauer sorgten für Stimmung und brachten einen Überschuss von 300 Euro in die Kasse. Traditionell spendet Roest den Gewinn für eine gute Sache…