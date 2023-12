Stiftung der Volksbank an der Niers schüttete 18.250 Euro für Projekte zur Heimatpflege aus Kevelaerer wurden mehrfach beglückt

/ von Franz Geib

25 Vereine und Gruppen wurden von der Stiftung der Volksbank mit Fördermitteln bedacht. Zur Spendenübergabe trafen sich die Vertreter in der Alten Schmiede. Foto: FG

Die Alte Schmiede in Weeze als Veranstaltungsbereich ist laut seines Betreibers, des Vereins „Weeze denk mal kultur e. V.“, eher ein Ort der leisen oder gemäßigten Töne, damit die Nachbarn nicht übermäßig gestört werden. Doch am 4. Dezember 2023, hätte das Engagement von 25 Vereinen und Menschen, die sich für ihre Heimat einsetzten, ruhig lautstark ausposaunt werden können.

Sei‘s drum, ihr Einsatz für die Heimat, oder auch das Gemeinwohl im unmittelbaren Miteinander, blieb nicht verborgen, zumindest nicht der Stiftung für Heimatforschung und Heimatpflege der Volksbank an der Niers, die jedes Jahr aufs Neue Anstrengungen für die Heimatregion mit Fördermitteln in unterschiedlicher Höhe unterstützt und somit verschiedenste Projekte, die das Bewahren von Geschichte und Geschichten zum Ziel haben.

„Freude kann dreimal beglücken: als Erwartung, als Erlebnis, als Erinnerung“, leitete Johannes Janhsen, Vorstand der Volksbank an der Niers und Mitglied des Stiftungsbeirats, die Vertreter und Projektleiter von 21 Gruppierungen in den Abend, im Laufe dessen jeder von ihnen erfahren sollte, inwiefern die Volksbank deren soziales Treiben fördert. Insgesamt 18.250 Euro sollte es diesmal geben, um, wie es Janhsen in seiner Begrüßung zu sagen pflegte, der Idee der Stiftung „Wir bewahren Heimat“ Rechnung zu tragen.

30 Vereine, Gruppen und Einzelpersonen hatten sich mit ihren jeweiligen…