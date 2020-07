Die „Atempause“ ist in vollem Gange

Die diesjährige „Atempause“ ist in vielerlei Hinsicht anders als sonst. Gab es bisher in einigen Kursen bis zu 100 Teilnehmer, ist die Anzahl in diesem Jahr in den meisten Kursen auf 50 beschränkt. Auch eine spontane Entscheidung à la „Ich fahre gleich mal zur Wiese und schließe mich dem Yoga-Kurs an“ ist nicht drin. Denn aufgrund der Corona-Schutzmaßnahmen muss vor der Kursteilnahme eine Anmeldung mit Angabe der Kontaktdaten erfolgen. Neben den Einschränkungen wäre da aber auch eine positive Veränderung: Nicht nur der Blick aufs Gradierwerk schafft eine besondere Atmosphäre, die leere Wiese ist inzwischen dem Solegarten St. Jakob gewichen. Inmitten der begrünten Anlage, umgeben von einer leichten Brise der Sole-haltigen Luft lässt es sich in diesem Jahr noch besser schwitzen und entspannen. Die Verantwortlichen der Stadt Kevelaer sind zufrieden mit dem Auftakt der Veranstaltung.