Liesel (Ellen) Borman ist stellvertretende Vorsitzende des Seniorenbeirats der Stadt Kevelaer und leitet zurzeit das Gremium, da der Vorsitz vakant ist. Das Kevelaerer Blatt hat das zum Anlass genommen, mit ihr über die Arbeit des Beirats zu sprechen.

„Menschen in unserem Alter [am 23. Februar wird sie 75 Jahre alt, Anm. d. Red.] sind es nicht gewohnt, im öffentlichen Raum für ihre Rechte einzutreten. Deshalb gibt es den Seniorenbeirat, der von der Stadt Kevelaer seit 27 Jahren eingerichtet ist“, erklärt die stets aktive Trägerin des Bundesverdienstkreuzes. „Unsere Generation wurde so erzogen, dass wir der Obrigkeit zu gehorchen haben und dass man sich schämen muss, wenn man staatliche Hilfe in Anspruch nimmt. Senioren sind neben den Kindern die schwächsten Glieder der Gesellschaft; deshalb brauchen sie eine standesgemäße Vertretung.“

Der Seniorenbeirat hat in erster Linie das Ziel, die Bürger, die das 60. Lebensjahr vollendet haben, bei der Behandlung und Lösung von Problemen, die ihre Anliegen und Interessen berühren, zu beteiligen. Er soll die Interessen der älteren Bürger gegenüber dem Rat, der Verwaltung und den Verbänden vertreten und vo…

