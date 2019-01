Zweite Runde der pfiffigen Garten-Aktion

Eine pfiffige Garten-Aktion geht in die zweite Runde: „Auch in diesem Jahr möchten wir ein gemeinnütziges Gartenprojekt mit einer Summe von 2019 Euro unterstützen“, verkündet Tobias Steegmann vom gleichnamigen Garten- und Landschaftsbau Unternehmen in Wetten. Bewerbungen können ab sofort und bis zum 15. März direkt beim Unternehmen Steegmann eingereicht werden. Teilnehmen dürfen Seniorenheime, Grundschulen, Offenen Ganztagsschulen, Kindergärten, Kinder-Tageseinrichtungen, soziale Einrichtungen und Heimatvereine. Wünsche und Vorstellungen können und sollten in der Bewerbung fantasievoll und bunt beschrieben werden. Eine Garten-Jury, darunter Dr. Dominik Pichler, Bürgermeister der Stadt Kevelaer, Berthold Steeger, Diakon in Wetten, Hildegard van Lier vom Kevelaerer Blatt und natürlich Tobias und Christoph Steegmann vom Gartenbauunternehmen, wird nach Eingang aller Bewerbungen den Sieger ermitteln. Ein fachkundiges Garten-Team der Firma Steegmann wird dann, im Rahmen seiner Möglichkeiten, Steinwüsten in Grünoasen verwandeln, triste Flächen zu Insektenweiden umkrempeln oder Staubwüsten zu Spielarealen verzaubern. Kurzum: Dem Wunschobjekt ein neues nachhaltiges Gesicht verleihen.

„Die Gewinner, (die OGS der St. Hubertus-Grundschule, Anmerkung der Redaktion), aus dem vergangenen Jahr geraten jetzt noch ins Schwärmen“, weiß Tobias Steegmann zu berichten. Die Kinder und Betreuer der OASE wünschten sich im vergangenen Jahr eine Umgestaltung einer 40 Quadratmeter Fläche. Kein Problem für das Gartenteam. Mit Beginn des neuen Schuljahres 2018 konnten sie den Kids eine Spielwiese samt Schaukelpferd präsentieren. „Einen Lesebauwagen den die Betreuerinnen selbst besorgt hatten, konnten wir auch noch mit aufstellen“, beschreibt Steegmann die gelungene Umsetzung. Tobias Steegmann, seit dem 1.Januar neuer Inhaber der Garten-und Landschaftsbau-Firma, (das KB berichtete), entwickelte die Idee einer gemeinnützigen Garten-Aktion im vergangenen Jahr gemeinsam mit seinem Vater Christoph Steegmann. „In Zeiten knapper Kassen ist es uns ein Anliegen, ein Projekt in dieser Richtung zu unterstützen“, erklärt der Firmeninhaber. Nachdem es im vergangenen Jahr mit „2018“ Euro unterstützt wurde, gibt es in diesem Jahr einen Euro mehr. Also mitmachen lohnt sich! Übrigens: Eine erste und ausführlich erarbeitete Bewerbung für 2019 liegt dem Familien-Unternehmen bereits vor.

Richten Sie Ihre Bewerbung bis zum 15. März 2019 an:

Garten-und Landschaftsbau Tobias Steegmann, Grünstr. 32, 47625 Kevelaer

Telefon: 02832/2747