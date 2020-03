Als Regina Beckers im vergangenen Jahr die „Business Ladys“ ins Leben rief, sah sie voller Spannung dem entgegen, was kommen würde. Das Netzwerk sollte selbstständige Unternehmerinnen oder die, die es noch werden wollen, zusammenbringen – für gegenseitige Unterstützung und fachlichen Austausch. „Ein Netzwerk ist eigentlich der Schlüssel zu allem“, ist Beckers überzeugt, von der allgemeinen Netzwerk-Idee. Die „Business Ladys“ kommen aus dem Kreis Kleve und der Umgebung zusammen. Eine feststehende Gruppe gibt es nicht – es kommen immer wieder neue Mitglieder hinzu. So auch beim jüngsten, inzwischen siebten, Treffen der Unternehmerinnen im Restaurant „Herr Lehmann“ in Kevelaer. Fünf neue Interessierte durften die Frauen dort begrüßen. Die Intentionen der Frauen, sich dem Netzwerk anzuschließen, sind dabei ganz individuell...